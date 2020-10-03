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В поезде в Германии обнаружили самодельную взрывчатку

News.ruиещё 3
56 минут назад
В стоящем в депо поезде на территории Германии была обнаружена самодельная взрывчатка. В настоящее время устройство уже обезвредили специалисты. Об этом со ссылкой на источник сообщила местная пресса сообщила.
В поезде в Германии обнаружили самодельную взрывчатку
Фото: News.ruNews.ru
Отмечается, что поезд, в котором нашли взрывчатку, стоял в депо в Кёльне. В ночь на 3 октября уборщица наводила порядок в вагонах и обнаружила картонную коробку. В ней было спрятано самодельное взрывчатое устройство.
В депо прибыли сотрудники кёльнской полиции. Правоохранители просканировали ящик и подтвердили наличие там взрывчатки. Устройство оказалось наполненным иголками и болтами.
Следствие ведёт группа по противодействию терроризму земельного ведомства по уголовным делам (ЛКА), сообщает Bild.
Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Волгоградской области сотрудниками Федеральной службы безопасности был обнаружен тайник с оружием. Кроме того, там хранились 3 кг взрывчатки. Об этом 3 сентября сообщили представители пресс-службы ФСБ.
Другое,ФСБ,Bild,Кельн,Германия,
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