Калмыцкие депутаты попросили Путина о помощи в борьбе с коронавирусом 

КРАСНОДАР , 2 окт — РИА Новости. Группа депутатов народного хурала (парламента) Калмыкии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в борьбе с коронавирусом и поддержке аграриев, они недовольны действиями властей республики, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале межфракционной группы.

эсеров и В четверг группа депутатов хурала провела пресс-конференцию, размещенную впоследствии в YouTube, где представители фракции единороссов КПРФ сообщили об обращении к Путину.

"Реально сложившаяся критическая ситуация в родной республике заставила нас обратиться к вам как гаранту Конституции Российской Федерации и единственному человеку, кто разберется и поможет населению республики", — говорится в скан-копии обращения к президенту России, опубликованной в Telegram-канале межфракционной группы.

Заявители выразили обеспокоенность продолжающимся ростом заболевших коронавирусом, отметив, что жители республики жалуются на несвоевременное оказание первичной медпомощи и затягивание сроков проведения тестов, необходимость приобретать лекарства за свой счёт. Кроме того, указано в обращении, в связи с ограничительными мерами в Калмыкии наблюдается повышение уровня безработицы, прекращение ведения бизнеса предпринимателями. Кроме того, пишут заявители, республика столкнулась с засухой, вызвавшей падеж сельхозживотных, что привело к убыткам аграриев, которые не почувствовали принимаемых руководством республики мер поддержки.

"Все эти факты вызывают социальную напряженность в республике и недоверие к республиканским органам исполнительной власти. В настоящее время глава РК Хасиков Б. С. не способен принять решения по улучшению ситуации в республике", — говорится в документе.

Также заявители попросили у президента принятия конкретных мер поддержки.

"Просим вас оказать помощь в строительстве в Республике Калмыкия инфекционного госпиталя для лечения больных коронавирусом, а также дать соответствующее поручение правительству РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета сельхозпроизводителям республики для приобретения и транспортировки грубых кормов и зернофуража", — добавляется в обращении.

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