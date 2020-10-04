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«Это классика жанра»: Шаляпин прокомментировал «драку» внучки Гурченко с Фрост 

Teleprogramma.pro и ещё 3 1 час назад
«Это классика жанра»: Шаляпин прокомментировал «драку» внучки Гурченко с Фрост
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал «драку» внучки Людмилы Гурченко 36-летней Елены Королевой с моделью 27-летней Ларой Фрост. Родственнице великой актрисы, как она утверждает, вывихнули челюсть. Елена Королева. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»
«Это классика жанра. Если они это и придумали, то почему нет. Но мне не очень приятно от этой истории. Людмила Гурченко все-таки не Диана Шурыгина. Зачем эксплуатировать такое имя. Гурченко, как я думаю, хотела бы таких внуков, как я».
Прохор Шаляпин Интересно, что у Фрост и Королевой оказался один пиар-директор. Причем комментарии от девушек он готов предоставить только за 50 тысяч рублей. Сама Фрост в соцсетях так прокомментировала драку. «Появилось какое-то животное. Начала приставать к моему молодому человеку. Я ее не знала. Она меня еще пугает теперь полицией». больше по теме Владимир Меньшов объяснил, почему в «Любовь и голуби» снял Гурченко, а не свою любимую женуАктер и режиссер опроверг информацию, что Вера Алентова мечтала о роли Раисы Захаровны. Напомним, что Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году. Ей было 75 лет.
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Другое , Драка , Вера Алентова , Людмила Гурченко , Диана Шурыгина , Прохор Шаляпин , Владимир Меньшов , Елена Королева , НТВ
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