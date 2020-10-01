Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Григорий Лепс лишился бизнеса 

Москва24 и ещё 9 25 минут назад
Григорий Лепс лишился бизнеса
Фото: Москва24
Певец Григорий Лепс закрыл свою кулинарную лавку «Пироги» спустя год после открытия, сообщает журнал «СтарХит».
По словам сотрудников заведения, лавка не приносила доходов и в обычное время, а во время пандемии и вовсе стала убыточно. Более того, артисту приходилось платить большую аренду за помещение, поскольку находилось оно на Пятницкой улице в центре Москвы.
Несмотря на закрытие данного бизнеса, у Лепса продолжают работать рюмочная и ресторан.
Ранее Григорий Лепс вошел в рейтинг самых богатых звезд отечественного шоу-бизнеса по версии Forbes. За основу данных взят доход артистов в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.
Первое место в списке занял певец Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград». Его доход оценен в 8,8 миллиона долларов. Доход Лепса оценен в 5,3 миллиона долларов.
При этом в Forbes отметили, что доход вышеперечисленных артистов мог бы быть выше еще в среднем на 12,5%. Помешал достижению этих цифр запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии коронавируса.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Москва24: последние новости
В Москве и Санкт-Петербурге запустили доставку безрецептурных лекарств В Москве и Санкт-Петербурге запустили доставку безрецептурных лекарств Еще 1 349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Еще 1 349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Салават Щербаков прокомментировал установку скульптуры Есенина в Москве Салават Щербаков прокомментировал установку скульптуры Есенина в Москве
Комментарии
Другое , Григорий Лепс , Сергей Шнуров , StarHit , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алексей Воробьев перенес инсульт
Алексей Воробьев перенес инсульт
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
«Я женщина»: как унизили чемпионку
«Я женщина»: как унизили чемпионку
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Адвокат высказалась о видео с дочерью Конкина
02:47
Адвокат высказалась о видео с дочерью Конкина
Происшествия
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
00:09
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Происшествия США
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
00:59
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение