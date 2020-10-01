Британский генерал обвинил Россию во лжи о вакцинах от COVID-19

Глава Генерального штаба Министерства обороны Вооружённых сил Великобритании сэр Ник Картер заявил, что власти России целенаправленно распространяют ложные сведения о вакцинах от коронавируса, чтобы дестабилизировать другие страны мира, пишет Guardian.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

Заявление Картера прозвучало на мероприятии, которое было организовано лондонским аналитическим центром Policy Exchange. Вместе с ним выступал и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес . Они представили новую концепцию британских операций, рассчитанную на период до 2025 года (Integrated Operating Concept 2025).

В ходе выступления Картер обвинил «автократических соперников» в «манипулировании информационной средой» с целью использования коронакризиса ради получения стратегической выгоды. Так, по его словам, Кремль пытается обеспечить «пророссийскую политику в отношении вакцин», продвигая эффективность своего препарата. Все «дезинформационные нарративы» по этой теме были разработаны, чтобы расколоть западные сообщества, выразил уверенность военачальник.

По его словам, соответствующая кампания проводится в том числе через различные группы в социальных сетях. Так, он привёл в качестве примера циркулировавший в Донецкой и Луганской народных республиках слух, согласно которому США проводили испытания вакцины на украинских добровольцах, некоторые из которых умерли.

В целом выступление Картера и Уоллеса было посвящено противостоянию в «политической войне». В новой концепции британских операций говорится, что «эта стратегия разработана для подрыва сплочённости, ослабления экономической, политической и социальной устойчивости, а также для посягательства на стратегические позиции (Британии. — NEWS.ru) в ключевых регионах мира». Отмечается, что Лондону крайне нужна новая доктрина применения боевой силы, чтобы находиться на равных со странами, «не делающими различий между миром и войной».

Повсеместная информатизация и ускорившийся технический прогресс меняют характер ведения войн. Прежние различия между «миром» и «войной», между «общественным» и «частным», «внешним» и «внутренним», а также «государственным» и «негосударственным» всё сильнее теряют актуальность, — утверждают авторы британской концепции.

По их словам, заметно стремительное устаревание традиционных средств и способов ведения войны, которые могут в перспективе только сильнее измениться по мере совершенствования квантовых компьютеров и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Существует, помимо этого, возможность появления кибернетического и электромагнитного оружия массового поражения, утверждают авторы концепции британских операций. В числе государств, которые якобы применяют методы информационной и кибервойны, а также другие «невоенные и военные инструменты», Картер назвал Иран, КНР, Северную Корею и Россию.

Российская сторона склонна объяснять скептицизм других стран по поводу своей вакцины соперничеством в сфере здравоохранения. В частности, с таким заявлением выступал ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко