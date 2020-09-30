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«Покоритель твоей мамки»: Малахова высмеяли за «сексуальное» видео 

Popcake.tv 21 минуту назад
Малахова высмеяли за «сексуальное» видео
Фото: Popcake.tv
Мобильное приложение TikTok становится все более популярным. Блогеры, артисты и музыканты не упустили возможности завести аккаунты. Сейчас они активно осваивают новый канал общения со зрителями. Не отстают от них и звезды «старой гвардии». Вот и Андрей Малахов добрался до TikTok, который, кажется, знает, как быть в тренде. Шоумен принял участие в популярном челлендже. Андрей оголился по пояс и под соблазнительную музыку «притягивал» к себе зрителей. «Всем хорошего дня», — пожелал телеведущий поклонникам. @malakhov007 😏🤫 Всем хорошего дня! ♬ New Thang — Redfoo Однако не все оценили попытку Андрея казаться сексуальным. В комментариях пользователи оставляли язвительные шутки. «Покоритель твоей мамки», «Берегите себя и своих близких», «Пошла удалять приложение у бабушки, а то деда бросит», «Моей бабушке понравится», «До чего докатились Малахов с Басковым», «А я вообще-то кушала», «Эх, дедуль, где рубаху потерял, а?» — посыпались комментарии. Несмотря на шквал критики, ролик набрал 8 миллионов просмотров и 700 тысяч лайков за всего за один день. Результаты впечатляют, а кто из молодых сможет с ним посоревноваться?
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Комментарии
Другое , Андрей Малахов
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