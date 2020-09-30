Фигуры богини на фасаде здания бывшей аптеки в Москве отреставрируют 

МОСКВА , 30 сен — РИА Новости. Фигуры богини здоровья Гигеи, украшающие фасад здания бывшей аптеки Феррейна на Никольской улице в Москве, отреставрируют, сообщается на сайте мэра столицы.

"Начинается реставрация скульптур на фасаде здания бывшей аптеки Феррейна. В конце XIX — начале XX веков она была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе. Здание расположено по адресу: улица Никольская, дом 19–21, строение 2. На его главном фасаде можно увидеть четыре одинаковых статуи богини здоровья — Гигиеи или Гигеи", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, которые приведены на сайте, фигуры не реставрировали ни разу за 120-летнюю историю здания. Он отметил, что в ближайшие дни скульптуры демонтируют и отправят в мастерскую. Добавляется, что к лету 2021 года специалисты закончат реставрацию и подготовят их к возвращению на фасад аптеки.

Отмечается, что скульптуры выполнены из цинкового сплава. Сейчас они находятся в аварийном состоянии. Специалисты очистят поверхность фигур от загрязнений, коррозии и остатков декоративно-защитного покрытия. Затем они восполнят утраты, устранят трещины и сквозные отверстия. В конце на поверхность статуй нанесут специальное покрытие, которое защитит их от воздействия окружающей среды.

"Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Это значит, что все реставрационные работы будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия и только по согласованному ведомством проекту … сейчас готовится проект реставрации фасадов здания. Возможно, скульптуры установят после окончания работ на главном фасаде", — говорится в сообщении.