Названы регионы-лидеры по числу долгожителей

Москве и Самый большой процент россиян старше 80 лет — возраста долгожителей — зафиксирован в Северной Осетии Санкт-Петербурге . Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, основываясь на данные Росстата.

— Мы часто говорим о продолжительности жизни. Это довольно сложный и зависящий от многих факторов показатель. И одним из факторов является численность населения самых старших возрастных групп — долгожителей, к которым относят население старше 80 лет. И в России это немногочисленное поколение, так как на него пришлись огромные потери Великой Отечественной войны, а сейчас в эту группу постепенно входит поколение «детей войны», которых изначально рождалось намного меньше, — рассказала она.

Эксперт отметила, что больше всего долгожительниц зафиксировано в Северной Осетии — 23,5 процента от числа людей старше 60 лет, Санкт-Петербурге и Москве — 23,02 процента и 22,94 процента, Воронежской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областях — более 22 процентов. Меньше всего долгожительниц зарегистрировано в Чукотском автономной округе — 3,71 процента, Магаданской области — 9,87 процента и Республике Тыва — 10,48 процента.

С мужчинами-долгожителями ситуация подобная: на первом месте оказалась Северная Осетия-Алания (17,25 процента), на втором — Москва (17,03 процента) и третьем — Санкт-Петербург (15,86 процента). Потом идут Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В конце списка также представлены Чукотский автономный округ (2,04 процента), Магаданская область (3,99 процента) и Камчатка (5,49 процента).

Эксперт отметила, что не всегда маленький удельных вес долгожителей в регионе указывает на неблагополучное качество жизни.

— В основном это регионы с трудным климатом и условиями жизни, из которых люди после выхода на пенсию стараются выбраться на «большую землю», — пояснила Егорова, передает РИА Новости.

Уточняется, что на начало 2020 года в России проживало свыше 32 миллионов человек старше 60 лет, всего в стране более 146 миллионов граждан.

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