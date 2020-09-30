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Определены российские регионы, где больше всего долгожителей 

Вечерняя Москва и ещё 6 7 часов назад
Названы регионы-лидеры по числу долгожителей
Фото: Вечерняя Москва
Самый большой процент россиян старше 80 лет — возраста долгожителей — зафиксирован в Северной Осетии, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, основываясь на данные Росстата.
— Мы часто говорим о продолжительности жизни. Это довольно сложный и зависящий от многих факторов показатель. И одним из факторов является численность населения самых старших возрастных групп — долгожителей, к которым относят население старше 80 лет. И в России это немногочисленное поколение, так как на него пришлись огромные потери Великой Отечественной войны, а сейчас в эту группу постепенно входит поколение «детей войны», которых изначально рождалось намного меньше, — рассказала она.
Эксперт отметила, что больше всего долгожительниц зафиксировано в Северной Осетии — 23,5 процента от числа людей старше 60 лет, Санкт-Петербурге и Москве — 23,02 процента и 22,94 процента, Воронежской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областях — более 22 процентов. Меньше всего долгожительниц зарегистрировано в Чукотском автономной округе — 3,71 процента, Магаданской области — 9,87 процента и Республике Тыва — 10,48 процента.
С мужчинами-долгожителями ситуация подобная: на первом месте оказалась Северная Осетия-Алания (17,25 процента), на втором — Москва (17,03 процента) и третьем — Санкт-Петербург (15,86 процента). Потом идут Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В конце списка также представлены Чукотский автономный округ (2,04 процента), Магаданская область (3,99 процента) и Камчатка (5,49 процента).
Эксперт отметила, что не всегда маленький удельных вес долгожителей в регионе указывает на неблагополучное качество жизни.
— В основном это регионы с трудным климатом и условиями жизни, из которых люди после выхода на пенсию стараются выбраться на «большую землю», — пояснила Егорова, передает РИА Новости.
Уточняется, что на начало 2020 года в России проживало свыше 32 миллионов человек старше 60 лет, всего в стране более 146 миллионов граждан.
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Другое , РИА Новости , Москва , Республика Северная Осетия — Алания , Санкт-Петербург
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