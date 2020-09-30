В России разрушили уникальный окаменевший лес

Специалисты посетили десять местонахождений с остатками древней флоры и фауны. Среди них - окаменевший лес. Его обнаружили в 2011 году в акватории Анадырского лимана в прижизненном состоянии - с ветками и корневой системой. В кроне нашли палеопочвы, которые хорошо изучили в 2015 году ученые Центрального музея почвоведения имени В.В. Докучаева. Деревья погибли из-за извержения вулкана Дионисия примерно 70-65 миллионов лет назад. Это единственная находка окаменевшего леса в Чукотском АО.