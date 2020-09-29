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Внезапные каникулы раскололи соцсети. «Еще одна головная боль для родителей» 

Ura.Ru 37 минут назад
Двухнедельные каникулы для московских школьников вызвали бурную реакцию в соцсетях. Дети радуются, что наконец смогут выспаться, а родители негодуют. Самые интересные реакции на это событие — в подборке URA.RU.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому каникулы в московских школах продлятся с 5 по 18 октября. Глава Москвы принял такое решение из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, дети составляют значительную часть заболевших коронавирусом и зачастую являются бессимптомными носителями вируса.
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Другое , Сергей Собянин , РИА Ura.ru
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