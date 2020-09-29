Британец Глеб Стешов заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения

Стешов утверждает, что на протяжении всей службы в британской армии его постоянно унижали, в частности, заставляли петь русские песни перед старшими по званию, а также постоянно спрашивали, почему он не пошел служить в российскую армию. Он отметил, что ему не позволили стать переводчиком с русского языка в Разведывательном корпусе, поскольку он якобы может стать на этой должности «российским шпионом». Военнослужащий добавил, что Минобороны сфальсифицировало результаты его языкового экзамена, и в итоге Стешов сначала не смог сдать тестирование по русскому языку, а затем - по английскому. Однако в ведомстве отвергают все предъявленные обвинения.