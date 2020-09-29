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Британец Глеб Стешов заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения

Аргументы Неделииещё 3
1 час назад
Британский военнослужащий русского происхождения Глеб Стешов подал в суд на Министерство обороны страны из-за издевательств в армии. По его словам, он подвергался унижениям и дискриминации.
Британец Глеб Стешов заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения
Фото: pixabay.compixabay.com
Стешов утверждает, что на протяжении всей службы в британской армии его постоянно унижали, в частности, заставляли петь русские песни перед старшими по званию, а также постоянно спрашивали, почему он не пошел служить в российскую армию. Он отметил, что ему не позволили стать переводчиком с русского языка в Разведывательном корпусе, поскольку он якобы может стать на этой должности «российским шпионом». Военнослужащий добавил, что Минобороны сфальсифицировало результаты его языкового экзамена, и в итоге Стешов сначала не смог сдать тестирование по русскому языку, а затем - по английскому. Однако в ведомстве отвергают все предъявленные обвинения.
При этом семья Стешова приехала в Великобритани 20 лет назад, когда ему было 13 лет. Он поделился, что захотел стать британским военнослужащим из-за «чрезмерной благодарности» стране.
Другое,Министерство обороны,
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