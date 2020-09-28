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Жена Петросяна сообщила об отравлении 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Жена Петросяна сообщила об отравлении
Фото: News.ru
Супруга российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что отравилась.
По её словам, у неё подскочила температура, резко ухудшилось самочувствие, она даже упала в обморок. Причиной послужило отравление маринованными огурцами, передаёт «Экспресс газета».

Я отравилась! Да так не на шутку: с температурой 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов, — написала Брухунова в своём Instagram.

По её словам, она просто переела маринованных огурцов. О том, ел ли эти огурцы её супруг, Брухунова не рассказала.
Ранее NEWS.ru писал о том, что новая супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обнародовала в Instagram новую фотографию с подросшим сыном Ваганом.
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Другое , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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