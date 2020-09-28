Любовница Тарзана поиздевалась над ним под новую песню Королевой

Наташа Королева выпустила новый трек про красную помаду, а Тарзан пытается впечатлить общественность своими творческими номерами на фоне скандала с изменой, похищением денег и драгоценностей. Напоминаем, что минувшим летом, когда Королева была на отдыхе, Тарзан привел домой двух женщин, которые засняли романтический вечер со стриптизером на видео, а затем похитили украшения и валюту. Наташа Королева обратилась в полицию.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Тарзан требовал, чтобы от него все отстали, угрожал СМИ Уголовным кодексом и даже нанял адвоката. Королева сразу прикрывала супруга, а затем решила, что это все бесполезно, когда тот сделал плохо подготовленное признание на всю страну. Стриптизер, по мнению фолловеров Королевой, опозорил артистку. Все, кому только не лень прокомментировали скандал.

Коллеги Королевой ставят певицу в неудобное положение. Почти все говорят, что артистке следует развестись с мужем, чтобы сохранить свое лицо. Получается, что Королевой придется делать выбор - либо супруг, либо репутация. Оба варианта могут ей не подходить.

Есть мнение, что это все не очень удачный пиар-ход. В семье Королевой не все хорошо с деньгами после пандемии коронавируса. Сеть спортзалов и салонов красоты закрылись, концерты отменили, Инстаграм приносил паре скромный доход. Тарзан и Королева могли выдумать историю с изменой, чтобы привлечь к себе внимание.