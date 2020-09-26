Распутина: Я удивлена, как текст песни «Осень» оказался у Крутого 

У певицы Маши Распутиной появились вопросы к коллегам в связи с выходом песни Ирины Аллегровой «Осень», музыку к которой написал композитор Игорь Крутой . У нее самой есть одноименная песня.

Распутина заявила, что текст к ее песне «Осень» в свое время написал пот Леонид Дербенев , и сделал это специально для нее. «Я удивлена, как эти стихи оказались у композитора Игоря Крутого», — отметила она в интервью изданию «Собеседник». Певица не понимает, как так случилось, ведь разрешения на использование текста у нее никто не спрашивал. «Эти стихи он написал специально для меня».

Есть вероятность, что Распутину могли ввести в заблуждение, так как у одноименной песни Аллегровой — другой текст и другие авторы. Это фрагмент произведения Дербенева:

Осень, прости меня, осень, ты не старуха злая, Просто сейчас мне плохо очень, осень ты золотая. Будут опять во тьме светить с неба мне звёзд горошиныИ под Луною говорить снова слова хорошие.

А так звучит фрагмент текста А. Гарнизова — Ю. Гарина, который использован в песне Аллегровой:

В зеркале непрошенная проседь, Точно рикошетом по глазам. Плачет осень, тихо плачет осень, Плачет осень по моим годам. Плачет осень медным листопадомИ крадется молча попятам, Но пока любовь со мною рядомНе хочу я верить зеркалам.