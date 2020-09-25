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В оппозиции Белоруссии раскрыли отношение к Путину 

Lenta.ru 1 час назад
В оппозиции Белоруссии раскрыли отношение к Путину
Фото: Lenta.ru
Член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский раскрыл отношение к президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам белорусского оппозиционера, Путин — «очень сильный лидер» и «грамотный управленец».

«Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной — значит, это человек с железобетонной хваткой», — пояснил Дылевский.

При этом он отметил, что у него есть вопросы к российскому лидеру, например, «почему Москва живет не как остальная Россия». Кроме того, он не может сказать о Путине только что-то хорошее или только плохое.

«Но у меня есть к нему уважение как к политику», — заключил оппозиционер.

Ранее Дылевский описал свой взгляд на отношения с Россией. В белорусском обществе существуют спасения по поводу вторжения России на территорию соседней страны и последующего присоединения. При этом белорусы не настроены антироссийски и выступают за добрососедское и дружеское общение.
14 сентября Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Москва предоставит Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Кремль признал главу соседнего государства легитимным.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что кредит должен будет отдавать Лукашенко, а не белорусский народ. Она заявила о финансировании Россией разгонов протестующих. Позднее она назвала российского лидера мудрым политиком, обратив внимание на противоречия в позиции Лукашенко.
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Другое , Светлана Тихановская , Сергей Дылевский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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