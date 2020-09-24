Счета и квартиру Навального арестовали 

По её словам, арест прошёл в рамках многомиллионного иска от компании «Московский школьник», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным

Речь идёт об иске на 88 млн рублей, которые московский суд в 2019 году постановил взыскать с Навального, его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста ФБК Любови Соболь в пользу комбината питания «Московский школьник», поставлявшего обеды в 90% учебных заведений Москвы. Истцы настаивали, что в своих расследованиях представители ФБК разгласили порочащие сведения о компании в связи со вспышкой дизентерии в школах и детсадах Москвы.

В августе 2020 года Пригожин, которого ФБК в своих расследованиях связывала с комбинатом, выкупил этот долг у «Московского школьника» и активизировал усилия по его возвращению, обратившись в службу судебных приставов. По его требованию уже списали примерно по несколько десятков миллионов рублей у Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией. Навальный должен возместить Пригожину 29 млн рублей.