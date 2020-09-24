Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Счета и квартиру Навального арестовали 

Секрет Фирмы и ещё 10 49 минут назад
Счета и квартиру Навального арестовали
Фото: runews24.ru
Приставы наложили арест на счета и квартиру в Москве оппозиционера Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
По её словам, арест прошёл в рамках многомиллионного иска от компании «Московский школьник», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Речь идёт об иске на 88 млн рублей, которые московский суд в 2019 году постановил взыскать с Навального, его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста ФБК Любови Соболь в пользу комбината питания «Московский школьник», поставлявшего обеды в 90% учебных заведений Москвы. Истцы настаивали, что в своих расследованиях представители ФБК разгласили порочащие сведения о компании в связи со вспышкой дизентерии в школах и детсадах Москвы.
В августе 2020 года Пригожин, которого ФБК в своих расследованиях связывала с комбинатом, выкупил этот долг у «Московского школьника» и активизировал усилия по его возвращению, обратившись в службу судебных приставов. По его требованию уже списали примерно по несколько десятков миллионов рублей у Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией. Навальный должен возместить Пригожину 29 млн рублей.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Секрет Фирмы: последние новости
У семьи ФСБшника, курирующего дело Сафронова, нашли бизнес с выручкой 4,1 млрд рублей У семьи ФСБшника, курирующего дело Сафронова, нашли бизнес с выручкой 4,1 млрд рублей Опубликованы новые подробности «кокаинового дела». В нём оказались замешаны российские депутаты Опубликованы новые подробности «кокаинового дела». В нём оказались замешаны российские депутаты Очередную бургерную Тимати закрыли из-за убытков. В неё вложился сын главы Северной Осетии Очередную бургерную Тимати закрыли из-за убытков. В неё вложился сын главы Северной Осетии
Комментарии
Другое , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Евгений Пригожин , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут решиться воевать с Россией за Крым
США могут решиться воевать с Россией за Крым
Швеция обвинила Россию во вторжении
Швеция обвинила Россию во вторжении
Впервые за 10 лет: «Википедию» ждет редизайн
Впервые за 10 лет: «Википедию» ждет редизайн
В Кремле сообщили об угрозе для регионов
В Кремле сообщили об угрозе для регионов
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
00:57
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
Общество
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
00:56
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение