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В Белоруссии задержали 364 человека после тайной инаугурации Лукашенко

Lenta.ru
1 час назад
В Белоруссии в среду, 23 сентября, задержали 364 человека, участвовавших в акциях протеста после тайной инаугурации президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Тайная инаугурация Лукашенко закончилась массовым задержанием
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По данным министерства, в разных городах состоялись 59 акций, в которых участвовали около пяти тысяч человек. В Минске протестующие выстраивались в цепочки вдоль проезжей части и блокировали движение. Милиционеры применили спецтехнику, чтобы пресечь «массовые нарушения общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц». В Витебске на одном из перекрестков неизвестные рассыпали металлические шипы.
По словам Чемодановой, протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка, в них в основном участвовали люди младше 30 лет. В милиционеров бросали камни и другие предметы, среди силовиков есть пострадавшие.
Из 364 задержанных 252 участвовали в протестных акциях в Минске.
«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек», — заключила Чемоданова.
Днем 23 сентября во Дворце независимости состоялась инаугурация Лукашенко. Власти до последнего скрывали дату ее проведения, церемонию не транслировали телеканалы. Оппозиция анонсировала массовые протесты вечером того же дня. В Минске протестующие пытались собраться у стелы в центре города. Против них использовали водометы, некоторые участники были ранены. На улицы также вышли сторонники Лукашенко.
Сам белорусский лидер заявил, что по закону власти не должны были «вообще кого-то предупреждать» об инаугурации. «На инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — резюмировал он.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются седьмую неделю.
Другое,Александр Лукашенко,Витебск,Минск,Беларусь,
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