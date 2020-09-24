Тайная инаугурация Лукашенко закончилась массовым задержанием

Белоруссии в среду, 23 сентября, задержали 364 человека, участвовавших в акциях протеста после тайной инаугурации президента Александра Лукашенко . Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По данным министерства, в разных городах состоялись 59 акций, в которых участвовали около пяти тысяч человек. В Минске протестующие выстраивались в цепочки вдоль проезжей части и блокировали движение. Милиционеры применили спецтехнику, чтобы пресечь «массовые нарушения общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц». В Витебске на одном из перекрестков неизвестные рассыпали металлические шипы.

По словам Чемодановой, протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка, в них в основном участвовали люди младше 30 лет. В милиционеров бросали камни и другие предметы, среди силовиков есть пострадавшие.

Из 364 задержанных 252 участвовали в протестных акциях в Минске.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек», — заключила Чемоданова.

Днем 23 сентября во Дворце независимости состоялась инаугурация Лукашенко. Власти до последнего скрывали дату ее проведения, церемонию не транслировали телеканалы. Оппозиция анонсировала массовые протесты вечером того же дня. В Минске протестующие пытались собраться у стелы в центре города. Против них использовали водометы, некоторые участники были ранены. На улицы также вышли сторонники Лукашенко.

Сам белорусский лидер заявил, что по закону власти не должны были «вообще кого-то предупреждать» об инаугурации. «На инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — резюмировал он.