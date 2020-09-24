Названа главная причина пандемии коронавируса

В самом начале распространения SARS-CoV-2 некоторые исследователи предположили, что индекс репродукции коронавируса (среднее число людей, которые заражаются от одного заболевшего) составляет 3,8, что указывало на возможное начала пандемии. Однако результаты компьютерного моделирования показали, что в марте и апреле 2020 года этот показатель мог достигать 11 при условии, что существовали суперраспространители.