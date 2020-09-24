Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Названа главная причина пандемии коронавируса

Lenta.ru
51 минуту назад
Ученые Польской академии наук и Варшавского университета выяснили, что главной причиной экспоненциального роста заболеваемости COVID-19 и пандемии стали так называемые суперраспространители — инфицированные люди, которые с большей вероятностью заражают здоровых людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.
Названа главная причина пандемии коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В самом начале распространения SARS-CoV-2 некоторые исследователи предположили, что индекс репродукции коронавируса (среднее число людей, которые заражаются от одного заболевшего) составляет 3,8, что указывало на возможное начала пандемии. Однако результаты компьютерного моделирования показали, что в марте и апреле 2020 года этот показатель мог достигать 11 при условии, что существовали суперраспространители.
При суперраспространении зараженные люди посещают массовые мероприятие, где происходит инфицирование сразу многих здоровых людей. Пандемия начинается медленно, однако многократно ускорится, если суперраспространители посещают футбольные матчи или концерты. Это подтверждается тем, что, когда Испания и Италия ввели ограничения, не позволяя собираться большому числу людей, скорость новых заражений резко замедлилась.
Другое,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители