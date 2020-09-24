Названа главная причина пандемии коронавируса

В самом начале распространения SARS-CoV-2 некоторые исследователи предположили, что индекс репродукции коронавируса (среднее число людей, которые заражаются от одного заболевшего) составляет 3,8, что указывало на возможное начала пандемии. Однако результаты компьютерного моделирования показали, что в марте и апреле 2020 года этот показатель мог достигать 11 при условии, что существовали суперраспространители.
При суперраспространении зараженные люди посещают массовые мероприятие, где происходит инфицирование сразу многих здоровых людей. Пандемия начинается медленно, однако многократно ускорится, если суперраспространители посещают футбольные матчи или концерты. Это подтверждается тем, что, когда Испания и Италия ввели ограничения, не позволяя собираться большому числу людей, скорость новых заражений резко замедлилась.