Трезвость водителя будут проверять дистанционно

В России хотят внедрить специальную систему для оценки состояния здоровья и трезвости водителей общественного и коммерческого транспорта. Об этом пишут «Ведомости».

Стационарный комплекс будет стоить 180 тысяч рублей за штуку, а переносной — 130 тысяч. В аппарат встроены алкотестер, инфракрасный термометр, камера с распознаванием лиц и устройство для измерения давления. Разработкой прибора занимались компания MedPoint24 и дочка «Ростеха» NtechLab, которая также является одним из создателей системы распознавания лиц в Москве.

Уточняется, что этот механизм будет самостоятельно решать, может ли водитель вести транспортное средство или нет. В случае неудачи его будут отстраняться от работы в автоматическом порядке с уведомлением работодателя. Также там предусмотрена возможность проведения удаленного медосмотра, что, по словам создателей, сократит время, необходимое для него с 5 минут до 2,5 минуты.

Систему уже начали продвигать в силовом блоке руководства страны.

«Важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля», — сказал сегодня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, обсуждая во Владивостоке вопрос ДТП.

При этом конкретной системы он не называет (цитата по РИА Новости).