Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

За полярный круг: новый атомоход «Арктика» пройдет ледовые испытания

Мир24
1 час назад
Еще одна проверка на прочность. Атомный ледокол «Арктика» отправился за полярный круг. Путешествие в Мурманск – пока самое дальнее для атомохода. На месте его ждут ледовые испытания, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Татьяна Колосова.
«Тут представлен практически самый высокий уровень автоматизации на сегодняшний день, он довольно сложный, поэтому этот проект ценен для нашего опыта», – рассказал старший строитель кораблей Олег Бичиков.
«Арктика» сможет ломать даже трехметровый лед. Строительство заняло семь лет. Почти все материалы – отечественные.
«Мы на этом практически опытном образце отработали все возможные инновации, то, что было в расчетах, поменялось на 60%, это судно, которое позволяет закрепить первенство России в арктических регионах», – рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Этот ледокол называют универсальным. Он будет вести караваны судов, разбивая лед, и в Северном Ледовитом океане, и в реках. Толщина металла на носу – главном рабочем инструменте – до пяти сантиметров. Мореходное оборудование уже проверили в водах Балтики. Судно даже прошло испытание штормом. Ледокол с таким названием на Балтийском заводе уже строили в 1975 году. Он свое отслужил. Те, кто были когда-то в составе экипажа, тоже поднялись на борт нового ледокола. И он отправляется в свое первое дальнее путешествие. Добираться от Санкт-Петербурга до Мурманска «Арктика» будет около двух недель. Судно впервые окажется в экстремальных условиях – за полярным кругом. Флагман ледокольного флота должен будет показать все свои силы и мощь на практике. Окончательная передача «Арктики» «Росатому» запланирована на 5 ноября.
Другое,Татьяна Колосова,Алексей Рахманов,Объединенная судостроительная корпорация,Балтийский завод,Росатом,Мурманск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители