Этот ледокол называют универсальным. Он будет вести караваны судов, разбивая лед, и в Северном Ледовитом океане, и в реках. Толщина металла на носу – главном рабочем инструменте – до пяти сантиметров. Мореходное оборудование уже проверили в водах Балтики. Судно даже прошло испытание штормом. Ледокол с таким названием на Балтийском заводе
уже строили в 1975 году. Он свое отслужил. Те, кто были когда-то в составе экипажа, тоже поднялись на борт нового ледокола. И он отправляется в свое первое дальнее путешествие. Добираться от Санкт-Петербурга до Мурманска «Арктика» будет около двух недель. Судно впервые окажется в экстремальных условиях – за полярным кругом. Флагман ледокольного флота должен будет показать все свои силы и мощь на практике. Окончательная передача «Арктики» «Росатому»
запланирована на 5 ноября.