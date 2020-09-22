Установлено состояние рэпера Эллея в момент аварии в Москве 

Находившийся за рулем Infinity водитель, сбивший пешеходов в центре Москвы , в момент аварии был трезв, сообщил источник в правоохранительных органах

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка, установлено, что водитель автомобиля Infinity, сбивший пешеходов, был трезв», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

В СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Сообщалось, что рэпера Эллея задержали после ДТП. Позднее стало известно, что в отношении музыканта возбудили уголовное дело.

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказывали о произошедшей в центре Москвы аварии.