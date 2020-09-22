Слух: «Ванда/Вижн» выйдет уже 27 ноября 

В сети появилась возможная дата выхода сериала Marvel «Ванда/Вижн» для Disney+ — 27 ноября.
Ранее было известно, что проект должен выйти до конца года, однако более точный день премьеры удалось обнаружить в коде самого сайта Disney+, где и был отмечен ноябрь.
Интересно, что 27 ноября — это начало уикенда после Дня благодарения, который проходит в этом году в США 26 ноября. Вполне возможно, что релиз наметили как раз в праздничный период.
Помимо этого, в коде есть и дата выхода «Сокола и Зимнего солдата», который перенесли на 2021 год. Пока что это лишь «зашлушка» — 31 декабря. Предположительный релиз ожидается в первом квартале года, а некоторые называют потенциальной датой премьеры март.
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