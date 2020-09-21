Прогнозы и ставки на матч «Краснодар» — ПАОК: кто сделает первый шаг к Лиге чемпионов?

22 сентября в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с ПАОКом. Россияне играют дома, но греков нельзя недооценивать — ведь в предыдущем раунде они вышибли из соревнований грозную «Бенфику». Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Краснодар» — ПАОК: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 22 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

22 сентября в Краснодаре местный клуб сыграет с ПАОКом в 1-м матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом «Краснодар». Сделать ставку на победу российского клуба можно с коэффициентом 2.03, что соответствует 48% вероятности. Выигрыш ПАОКа оценен котировкой 4.10 (24%), а ничья идет за 3.40 (28%).

Эксперты не ждут результативного матча. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.05, а на тотал меньше 2.5 — за 1.77.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Краснодар» — ПАОК: какие делать ставки на игру квалификации Лиги чемпионов 22 сентября

Краснодарцы готовились играть с «Бенфикой», а получили в соперники ПАОК. Про греческий клуб можно с уверенностью сказать, что ему помогают домашние стены. Сначала ПАОК обыграл дома «Бешикташ» (3:1), а затем дважды грамотно поймал на контратаках «Бенфику». Пропустили греки лишь однажды и на последних секундах.

Однако в раунде плей-офф противостояние состоит из классических двух матчей, и первый пройдет в Краснодаре. Команде Мурада Мусаева нужно будет давить на соперника, постараться сделать задел перед ответной игрой в Греции. ПАОК же наверняка сыграет вторым номером, стараясь поймать «быков» на контратаках.

Если же вы предпочитаете ставить на точный счет, то рекомендуем поставить на успех россиян со счетом 1:0. Букмекер «Фонбет» предлагает коэффициент 7.00 на этот исход встречи.