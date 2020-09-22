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Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство цифрового развития предложило ввести запрет на применение в России ряда протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, поскольку они мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из пояснительной записки, число случае применения таких протоколов, как TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS), использующих криптографические алгоритмы и методы шифрования, растет.
Использование данных протоколов снижает эффективность фильтров, что серьезно затруднит выявление ресурсов с неправомерной информацией, говорится в законопроекте.
Документ также предполагает введение ответственности за нарушение предлагаемого запрета в виде блокировки интернет-ресурса Роскомнадзором в течение одного рабочего дня после того, как выявлено нарушение.
В пояснительной записке также говорится, что в едином реестре отечественного программного обеспечения имеются данные о протоколах, которые разрешено использовать в России.
Принятие законопроекта поможет выявлять сайты с неправомерной информацией, резюмируют его разработчики.
Ранее законодательное собрание Башкирии и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который дает правоохранительным органам право блокировать интернет-ресурсы, признанные экстремистскими до решения суда на основании заключения эксперта.
Правительство России инициативу не поддержало. Против выступил и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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Другое , Александр Хинштейн , Роскомнадзор , Госдума , Правительство РФ , МВД , РИА Новости , Москва
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