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Матвиенко назвала главное качество женщин-лидеров 

Парламентская газета и ещё 7 2 часа назад
Матвиенко назвала главное качество женщин-лидеров
Фото: Парламентская газета
Большинство жителей России пока ассоциируют образ успешного человека с мужчиной, однако вскоре эта тенденция должна измениться. Тем более что запрос на женское лидерство растёт во всём мире, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В нашей стране есть все условия для этого, в том числе правовые и политические: осталось лишь самим девушкам поверить в себя, призвала спикер 21 сентября во время презентации образовательной программы «Женщина-лидер».
Основания для оптимизма
По мнению председателя палаты регионов, в современном мире именно женщины, которым присущи склонность к поиску компромиссов, умение поставить себя на место другого и найти взаимовыгодное решение, способны добиться больших результатов. «Потребность в новом, более мягком стиле управления будет только увеличиваться», — убеждена Матвиенко.
Она также подчеркнула, что в России гендерное равенство обеспечено в полной мере как в правовом и политической отношении, так и в плане возможностей карьерного роста. «Женщин-руководителей становится всё больше и в государственном, и в муниципальном, и в корпоративном управлении, и в бизнесе, в бюджетной сфере, в науке и культуре», — порадовалась спикер.
Вместе с тем, посетовала она, общество пока не осознало до конца сложившийся тренд. В качестве примера Матвиенко привела результаты недавнего исследования, которое показало, что образ успешного человека у россиян прочно ассоциируется с мужчинами: 83 процента опрошенных назвали успешных современников, и только 17 процентов — современниц.
При этом опросы показывают, что больше половины россиян уверено, что женщинам не сложнее, чем мужчинам, строить успешную карьеру, добавила Матвиенко. «Значит, есть основания для оптимизма. Я по жизни оптимист. И это, на мой взгляд, это одно из важнейших лидерских качеств», — резюмировала она.
Как покорить мир: инструкция для женщин
Одним из средств по продвижению женского стиля управления в государстве и бизнесе станет образовательная программа «Женщина — лидер», которая была запущена 21 сентября при участии Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Совета Евразийского женского форума. Слушателями программы станет более 300 участниц проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России».
Программа направлена на вовлечение женщин в решение актуальных проблем современности. По словам Валентины Матвиенко, разработчики сделали всё, чтобы участницы проекта приобрели современные управленческие навыки и компетенции, которые помогут им «по максимуму реализовать свой лидерский потенциал». «Программа откроет новые горизонты в профессиональном и духовном развитии, оттачивании качеств, которые делают человека лидером», — добавила она.
Можно ли научиться женскому лидерству, как понять свой стиль управления и раскрыть свой потенциал — таким темам будут посвящены лекции, семинары и мастер-классы образовательной программы, рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.
В Совете Федерации надеются, что большинство участниц программы в итоге примкнут к команде Евразийского женского форума, который пройдёт ровно через год в Санкт-Петербурге, сообщила вице-спикер палаты Галина Карелова.
«Это стратегические масштабные дискуссионные площадки, на которых вырабатывается современная женская повестка. И она уже стала повесткой женщин всего мира», — отметила она. По словам Кареловой, несколько глобальных проектов, зародившихся на полях форума, сегодня имеют поддержку и популярность во многих странах мира. Один из примеров — электронная платформа женщин-предпринимателей, которой уже пользуются бизнесмены из сотни стран для поиска новых идей, партнёров и рынков сбыта.
«Хочу пожелать, чтобы каждая участница этой программы верила в свою силу, и верила всем, кто рядом. Ошибки, конечно, бывают, но их не так много. Нужно использовать это окно возможностей, чтобы учиться, найти новых партнёров, коллег, друзей», — обратилась к нынешним и будущим лидерам вице-спикер Совета Федерации.
В нашей стране пока ещё сильны стереотипы о женских и мужских профессиях, констатировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Многие считают, что мужчина — хозяин в доме, как говорится, но такие конкурсы, программы, показывают обратное: уже давно всё поменялось и женщина себя проявляет самым лучшим образом», — сказал он во время открытия программы.
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Комментарии 1
Другое , Алексей Комиссаров , Валентина Матвиенко , Мария Афонина , Галина Карелова , Совет Федерации
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