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«Тесак» сообщал адвокату о пытках незадолго до смерти 

Газета.Ru и ещё 20 3 часа назад
«Тесак» сообщал адвокату о пытках незадолго до смерти
Фото: Газета.Ru
Адвокат националиста Максима Марцинкевича, по прозвищу "Тесак", Алексей Михальчик сообщил изданию "Подъем", что его подзащитного пытали.
По данным адвоката, Марцинкевича заставляли подписать явки с повинной за убийства.
"Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек. И девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Необходимо проверять. У меня очень серьезные сомнения по поводу того, что он сделал это сам", — говорится в сообщении.
Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.
27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал "Тесака" виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.
Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.
Тесак был участником движения "Реструкт" (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами.
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Другое , Максим Марцинкевич , ФСИН , Новосибирск
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