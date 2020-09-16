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Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Тесака пытали
Фото: Lenta.ru
Российского националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, пытали на протяжении последних трех месяцев. Об этом в среду, 16 сентября, со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика сообщает Telegram-канал «Подъем».
По словам Михальчика, 9 сентября в Новосибирске Марцинкевича посетил адвокат, и Тесак рассказал ему о пытках ради признаний в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Михальчик заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич сам свел счеты с жизнью.
Ранее 16 сентября стало известно о самоубийстве Марцинкевича в челябинском СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву.
В декабре 2018 года Тесака приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го его признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.
В октябре 2019-го приговор Марцинкевичу пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.
Активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт» был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.
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Другое , Максим Марцинкевич , ФСИН , Москва , Новосибирск
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