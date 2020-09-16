Названа причина суицида Тесака

К националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку) приходили в СИЗО «специально обученные люди», которые добивались от него признательных показаний по убийствам. Об этом Business FM сообщил его адвокат Владимир Краснов.

«Приезжали специально обученные люди из Москвы и вместе с местными специально обученными товарищами добивались признательных показаний в совершении неких убийств. Якобы он написал явку с повинной, и его для продолжения следственных действий везли в Москву. Мы [адвокаты и родственники] его ждали здесь недели через две, чтобы подключиться и все выяснить», — рассказал Краснов.

Другой адвокат Тесака Алексей Михальчик сообщал, что его подзащитного во время этапа в Красноярске поместили в так называемую пресс-хату и там выбивали показания, заставляя признаться в совершении тяжких преступлений. Защитники усомнились в самоубийстве Марцинкевича, указав, что ранее он вскрывал себе вены в знак протеста.

16 сентября тело Тесака нашли в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет доставлять неприятности администрации СИЗО и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

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