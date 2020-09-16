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«Похороним навсегда». Коболев раскрыл план Украины по уничтожению «Северного потока — 2» 

Украина.ру 1 час назад
«Похороним навсегда». Коболев раскрыл план Украины по уничтожению «Северного потока — 2»
Фото: Украина.ру
Власти Украины и США после сообщений правительства ФРГ о том, что российский блогер Алексей Навальный якобы отравлен веществом из группы «Новичок», сразу стали требовать отмены строительства «Северного потока — 2».
«Наша тактика — продвигать санкции именно в Вашингтоне. Когда санкции США будут расширены, тогда мы сможем сказать, что проект Северный поток-2 похоронен навсегда», — добавил глава Нафтогаза.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и представители ее правительства неоднократно обещали, что газопровод будет достроен до конца.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции новые западные санкции. Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.
По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.
Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили «Новичок».
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.
СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.
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