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Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске 

Москва24 1 час назад
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Фото: Москва24
Тела двух девочек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов в городе Рыбинск Ярославской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
Тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения обнаружила мать, вернувшаяся с работы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
По данным областной прокуратуры, семья девочек переехала в регион около месяца назад из Омской области.
Ранее в Саратовский областной суд оправдал местную жительницу, зарезавшую мужа при самообороне. В ходе конфликта женщина смогла выхватить нож и нанесла супругу ранения, от которых тот скончался.
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Другое , СКР , Рыбинск , Ярославская Область
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