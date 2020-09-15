Похудевшая Лолита Милявская предстала в сексуально облегающем платье 

Изменения артистки радуют ее поклонников. Вечеринка, на которой появилась эпатажная 56-летняя исполнительница, была посвящена юбилею директора телеканала «Муз ТВ» Арману Давлетярову , передает Popcornnews.ru.

Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию с праздника, на которой она стоит с виновником торжества. Этот пост поразил ее поклонников. Они были восхищены не только нарядом Лолиты , но и ее изменившимися формами тела.

"Ты такая вся бомба! Взяла себя в руки и превосходной стала! Надо брать пример!" — написала одна из фанаток.

Сама же Милявская в описании к фото отметила, что благодаря этому празднику она поняла насколько сильно соскучилась по коллегам. По ее словам, она была искренне рада видеть всех тех, кто пришел на день рождения Давлетярова.