Мурашко рассказал о снижении иммунитета к COVID-19 у переболевших 

Все новости на карте

Михаил Мурашко. МОСКВА , 14 сен — РИА Новости. Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом, количество имеющих иммунитет к инфекции снижается, заявил министр здравоохранения России

"Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более четко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остается стабильным, и тогда уже будем, в том числе, корректировать рекомендации по вакцинации", — сказал Мурашко в ходе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от 4 до 50% обследуемых в разных регионах РФ имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.