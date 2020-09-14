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Мурашко рассказал о снижении иммунитета к COVID-19 у переболевших 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
Мурашко рассказал о снижении иммунитета к COVID-19 у переболевших
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом, количество имеющих иммунитет к инфекции снижается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более четко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остается стабильным, и тогда уже будем, в том числе, корректировать рекомендации по вакцинации", — сказал Мурашко в ходе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от 4 до 50% обследуемых в разных регионах РФ имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Другое , Анна Попова , Михаил Мурашко , Российский союз промышленников и предпринимателей , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва
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