Над Москвой заметили загадочный светящийся след 

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Соответствующий снимок опубликовал в понедельник, 14 сентября, один из пользователей портала Pikabu.

На фотографии, сделанной в темное время суток, среди облаков можно заметить яркую светящуюся полосу, напоминающую луч или след от ракеты. «Что-то улетело из Москвы», — подписал снимок автор поста.

Когда и где именно было снято фото, он не уточнил.

В комментариях юзеры принялись шутить, предполагая, что это отлетают надежды москвичей на хороший остаток года или катапультируются «важные люди» в преддверии конца света.