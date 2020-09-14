ТЦ в форме волны построят на территории транспортного узла «Нагатинская»

Необычный ТПУ соединит три вида общественного транспорта: метро, железную дорогу и автобус. В узел войдут платформа «Нижние Котлы», станция метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии и остановки наземного транспорта. Помимо транзитной зоны транспортный узел станет еще и коммерческой площадью.

— Через весь комплекс пройдет транзитная галерея с магазинами, на подземных уровнях разместится паркинг. Здание украсит медиафасад со светодиодами, закрепленными на сетке из металлических тросов. Такая конструкция не снижает обзорность и не мешает солнечному свету попадать внутрь помещений.