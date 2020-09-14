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Рекордное количество цветов распустилось на ВДНХ этим летом

Вечерняя Москваиещё 3
21 минуту назад
Больше 1,3 миллиона цветов распустилось на ВДНХ этим летом. Эта цифра стала рекордной для выставки, сообщили в пресс-службе ВДНХ в понедельник, 14 сентября.
Рекордное количество цветов распустилось на ВДНХ
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"
В этом году в общественном пространстве выросло на треть больше цветов, чем прошлым летом. Это связано с тем, что некоторые цветники были высажены впервые.
— Всего в 2020 году на главной выставке страны высадили 808 500 растений, 90 процентов из которых — цветы. Вместе с многолетниками, высаженными на территории ранее, количество цветущих растений этим летом более 1,3 миллиона, — цитирует пресс-службу ВДНХ официальный сайт мэра Москвы.
В этом году цветочные композиции появились в Сибирском и Нальчикском скверах. Также новые растения высадили у павильонов «Оптика» и «Цветоводство и озеленение». Восстановили цветочный покров и на полях Кандинского, площадь которых равна 3,6 тысячам квадратных метров. С помощью цветов здесь создали абстрактные орнаменты.
Посетители ВДНХ могут полюбоваться лавандой, мальвой, розой, вербеной, лиатрисом, рудбекией и другими цветами.
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