Рекордное количество цветов распустилось на ВДНХ

Больше 1,3 миллиона цветов распустилось на ВДНХ этим летом. Эта цифра стала рекордной для выставки, сообщили в пресс-службе ВДНХ в понедельник, 14 сентября.

Фото: АГН "Москва" АГН "Москва"

В этом году в общественном пространстве выросло на треть больше цветов, чем прошлым летом. Это связано с тем, что некоторые цветники были высажены впервые.

— Всего в 2020 году на главной выставке страны высадили 808 500 растений, 90 процентов из которых — цветы. Вместе с многолетниками, высаженными на территории ранее, количество цветущих растений этим летом более 1,3 миллиона, — цитирует пресс-службу ВДНХ официальный сайт мэра Москвы.

В этом году цветочные композиции появились в Сибирском и Нальчикском скверах. Также новые растения высадили у павильонов «Оптика» и «Цветоводство и озеленение». Восстановили цветочный покров и на полях Кандинского, площадь которых равна 3,6 тысячам квадратных метров. С помощью цветов здесь создали абстрактные орнаменты.