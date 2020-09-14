Смертельная авария произошла на кузбасской шахте

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В забое шахты «Чертинская— Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение горной породы, есть погибший. Об этом ТАСС сообщает в понедельник утром, 14 сентября, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Предварительно, ЧП произошло в осевом штреке шахты. По информации собеседника агентства, в результате обрушения кровли погиб горнорабочий, судьба еще одного остается неизвестной.

— На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шесть остались для поддержания жизнеобеспечении шахты, — добавил он.

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