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СМИ сообщили о гибели горняка при обрушении в шахте в Кузбассе 

Вечерняя Москва и ещё 22 22 часа назад
Смертельная авария произошла на кузбасской шахте
Фото: Вечерняя Москва
В забое шахты «Чертинская— Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение горной породы, есть погибший. Об этом ТАСС сообщает в понедельник утром, 14 сентября, ссылаясь на источник в оперативных службах.
Предварительно, ЧП произошло в осевом штреке шахты. По информации собеседника агентства, в результате обрушения кровли погиб горнорабочий, судьба еще одного остается неизвестной.
— На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шесть остались для поддержания жизнеобеспечении шахты, — добавил он.
(новость дополняется)
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