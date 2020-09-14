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Наташа Королева ответила на слухи об измене Тарзана

Газета.Ruиещё 10
50 минут назад
Певица Наташа Королева ответила на слухи о возможной изменой ее супруга Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.
Наташа Королева ответила на слухи об измене Тарзана
Фото: Газета.RuГазета.Ru
У себя в Instagram она опубликовала заявление собственной пресс-службы."По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, оба были вынуждены были обратиться в полицию", - процитировала пресс-службу артистка, попросив журналистов не публиковать информацию о ее семье, полученную незаконным путем. По словам Королевой, достоверная информация будет предоставлена позже.
Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко.
Другое,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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