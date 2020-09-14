Наташа Королева ответила на слухи об измене Тарзана

У себя в Instagram она опубликовала заявление собственной пресс-службы."По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, оба были вынуждены были обратиться в полицию", - процитировала пресс-службу артистка, попросив журналистов не публиковать информацию о ее семье, полученную незаконным путем. По словам Королевой, достоверная информация будет предоставлена позже.