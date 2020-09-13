В России проходит единый день голосования, по всей стране открылись свыше 56 тысяч участков. В этом году проходят более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах РФ, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. За ходом голосования и подсчета голосов на избирательных участках можно наблюдать онлайн на https: nashvybor2020.ru
России проходит единый день голосования
Фото: Моя Москва.онлайн
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