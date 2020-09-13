Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

России проходит единый день голосования 

Авторадио и ещё 8 12 часов назад
России проходит единый день голосования
Фото: Моя Москва.онлайн
В России проходит единый день голосования, по всей стране открылись свыше 56 тысяч участков. В этом году проходят более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах РФ, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. За ходом голосования и подсчета голосов на избирательных участках можно наблюдать онлайн на https: nashvybor2020.ru
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Авторадио: последние новости
На акции протеста «желтых жилетов» в Париже начались беспорядки На акции протеста «желтых жилетов» в Париже начались беспорядки В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала Россиянам в экспериментальном порядке начнут бесплатно проводить газ Россиянам в экспериментальном порядке начнут бесплатно проводить газ
Другое , Госдума , Кабардино-Балкарская Республика , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жара, туалета нет, просто ад»
«Жара, туалета нет, просто ад»
Пока вы спали: Запад «переходит черту разумного»
Пока вы спали: Запад «переходит черту разумного»
Инцидент со сбитым МиГ-29 получил развитие
Инцидент со сбитым МиГ-29 получил развитие
В парламенте пополнение
В парламенте пополнение
Видео
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
00:09
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
В мире
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
В центре Минска начались жесткие задержания
00:14
В центре Минска начались жесткие задержания
В мире
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
<