Украинская сторона отказом от поставок воды в Крым перекладывает ответственность за свои действия на Россию , тем самым причиняя вред самой себе, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог и экономист Александр Дудчак

«Представительство президента Украины в Автономной республике Крым» заявило о том, что Российская Федерация якобы посредством давления пытается склонить Киев к восстановлению водоснабжения полуострова. Однако украинская сторона уклоняется от помощи крымчанам, ссылаясь на международное гуманитарное право.

В ведомстве подчеркнули, что «приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека». При этом, украинская сторона отметила, что именно Россия «отвечает за все, что происходит на территории, находящейся под ее эффективным контролем».

Опираясь на международное гуманитарное право, представители Киева добавили, что «прямым обязательством» России является «обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами».

«Позиция Киева не логична и вредна для Украины по многим причинам. Если киевские власти считают, что в Крыму живут украинцы, мечтающие вернуться, то зачем чинить им подобные препятствия? Конечно, понятно, что крымчане не намерены уезжать на Украину, так как каждое действие киевских властей на протяжении шести лет могло только убедить жителей полуострова в том, что в 2014 году они сделали верный выбор.

Уровень жизни на Украине, запрет русского языка в школах, низкое качество здравоохранения, крах предприятий и другие нюансы лишь подтверждают неспособность Киева сделать то, что сделала для Крыма Российская Федерация. Состояние полуострова стабильно, а его инфраструктура восстановлена и находятся на достойном уровне по сравнению с тем, который был до 2014 года», — прокомментировал политолог Александр Дудчак.

Водоснабжение Крыма и города Севастополя, полагают в украинском ведомстве, «является достаточно дорогостоящим мероприятием для Российской Федерации», поэтому «она пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения полуострова». Однако в Киеве уверены, что украинские власти не должны решать проблемы Крыма.

«Если украинская власть так убеждена в том, что хочет сделать лучше якобы своим гражданам в Крыму, как она может так издеваться над ними? Важно понимать, что Киев вредит своему государству с момента прекращения поставок воды на полуостров. Территории, расположенные на Украине, страдают от перекрытия Северо-Крымского канала — ситуация близка к экологической катастрофе.

Положение Украины усугубляется долговыми обязательствами и падением экономики. Пока украинское государство идет на дно, Киев теряет возможность взаимодействия с Российской Федерацией в вопросе поставок воды на полуостров на финансовой основе. Москва выступала с поддержкой такого сотрудничества, однако Киев предпочел сохранить водную блокаду вслед за другими блокадами», — рассказал эксперт.

Водная блокада Крыма бьет по Украине

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Российской Федерацией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке украинскими властями.

В связи с этим водоснабжение организовывалось за счет водохранилищ естественного наполнения. Но из-за летней засухи 2020 года они существенно обмелели. В Крыму приняли решение ввести режимную подачу ресурса в жилые дома.

«Украинские власти используют не применимое для себя понятие «международное право». В Киеве совершенно забыли о существовании здравого смысла, законов и интересов людей на территории полуострова.

Сейчас Украина попросту следует каким-то политическим целям, которыми она якобы оправдывает все преступные действия, совершаемые в том числе и в отношении Крыма», — подчеркнул собеседник агентства.

Политолог Александр Дудчак полагает, что украинская сторона продолжит антироссийскую риторику с привлечением ситуации, сложившейся в Крыму из-за летней засухи. При этом, уверен эксперт, в Киеве не решаться пойти на договоренность с Москвой об обеспечении полуострова водой на коммерческой основе.

«Было бы замечательно, если бы украинские власти прибегли к здравому смыслу. Но сейчас рассчитывать на такой сценарий не приходится. Киев не способен задуматься о сотрудничестве с Российской Федерацией, которое принесло бы пользу не только полуострову, но и украинской стороне.

Украина в случае договоренности с Россией по Крыму столкнется с печальными выводами о том, что устроенный политической элитой с участием Запада Майдан оказался бессмысленным. В этом случае Киеву придется снимать блокаду Крыма и Донбасса. Однако маразм крепчает, в связи с чем говорить о возвращении здравого смысла на территории Украины рано — там продолжат исполнять заказы стран коллективного Запада по усилению антироссийской риторики», — констатировал политолог.