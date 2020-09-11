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В России 31 декабря предложили сделать постоянным выходным 

Lenta.ru и ещё 8 6 часов назад
В России 31 декабря предложили сделать постоянным выходным
Фото: Lenta.ru
Фактически 31 декабря в России считается нерабочим, поэтому его можно было бы сделать выходным на постоянной основе. С такой инициативой в интервью ТАСС выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
По ее словам, перед Новым годом россияне начинают праздновать на рабочем месте, а большинство хозяек занимаются праздничным столом. «Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику», — сказала она.
Москалькова уточнила, что нововведение не коснется предприятий непрерывного цикла, медицинских организаций и силовых структур, которые работают по своему графику.
Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, в котором 31 декабря предлагается сделать выходным. Согласно документу, новогодние праздники пройдут с 1 по 10 января, а майские продлятся шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
В середине августа в министерстве уточняли, что в 2020 году 31 декабря невозможно сделать выходным днем по нормам Трудового кодекса, но это возможно в 2021 году.
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Другое , Татьяна Москалькова , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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