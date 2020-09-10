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В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 4 10 сентября 2020
В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 10 сен — РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 372 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 164 — связанные с уже известными случаями заболевания, а также у 21 туриста при въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.
Это рекордное количество заболевших с начала пандемии.
Общее число заразившихся возросло до 12 452.
За минувшие сутки четыре человека умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 297 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 49 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 167 человек, говорится в сообщении.
В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , Ситуация в мире , COVID-19 , РИА Новости , Греция
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