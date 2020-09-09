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Поклонники высмеяли Рудковскую за «ноги-грабли» 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Продюсер Яна Рудковская насмешила своих подписчиков в социальной сети фотографией с чересчур удлинёнными ногами. Знаменитости посоветовали не злоупотреблять фотошопом.
Рудковская опубликовала в Instagram снимок с отдыха на яхте в Сочи, где она позирует в купальнике. Поклонники звезды удивились неадекватно вытянутым ногам. Её сразу же начали обвинять в неумении пользоваться фотошопом, а также посоветовали найти профессионала для обработки фотографий, передают «Невские новости».
Критиков поста Рудковской нашлось много. В основном подписчики не оценили неестественную длину ног и даже сравнили их с граблями.
Ранее Яна Рудковская стала предметом обсуждения поклонников после фото, опубликованных ею в Instagram. На большом количестве новых снимков продюсера просто не узнать. Подписчики предположили, что звезда просто переборщила с фотошопом, и обвинили её в применении фильтров на снимках. В итоге продюсер не выдержала и ответила, что не умеет «делать фильтры». Она пояснила, что перемены во внешности связаны с похудением: Рудковская сбросили три килограмма. К тому же над её лицом поработал профессиональный визажист, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Другое , Яна Рудковская , Сочи
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