Поклонники высмеяли Рудковскую за «ноги-грабли» 

Продюсер Яна Рудковская насмешила своих подписчиков в социальной сети фотографией с чересчур удлинёнными ногами. Знаменитости посоветовали не злоупотреблять фотошопом.

Рудковская опубликовала в Instagram снимок с отдыха на яхте в Сочи , где она позирует в купальнике. Поклонники звезды удивились неадекватно вытянутым ногам. Её сразу же начали обвинять в неумении пользоваться фотошопом, а также посоветовали найти профессионала для обработки фотографий, передают «Невские новости».

Критиков поста Рудковской нашлось много. В основном подписчики не оценили неестественную длину ног и даже сравнили их с граблями.

Ранее Яна Рудковская стала предметом обсуждения поклонников после фото, опубликованных ею в Instagram. На большом количестве новых снимков продюсера просто не узнать. Подписчики предположили, что звезда просто переборщила с фотошопом, и обвинили её в применении фильтров на снимках. В итоге продюсер не выдержала и ответила, что не умеет «делать фильтры». Она пояснила, что перемены во внешности связаны с похудением: Рудковская сбросили три килограмма. К тому же над её лицом поработал профессиональный визажист, писал NEWS.ru.