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Путин выразил надежду на то, что зима не застанет сферу ЖКХ врасплох

ТК «Звезда»иещё 4
2 часа назад
На совещании с членами правительства глава государства заслушал доклады глав Минэнерго и Минстроя.
Путин выразил надежду на то, что зима не застанет сферу ЖКХ врасплох
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Президент Российской Федерации выразил надежду на то, что объекты энергетики и ЖКХ пройдут осенне-зимний период без сбоев и зима не застанет их врасплох.
Об этом глава государства говорил на совещании с членами правительства РФ с участием министра строительства Владимира Якушева и главы Минэнерго Александра Новака.
«Уважаемые коллеги, надеюсь, что зима нас врасплох не застанет», - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства, заслушав доклады Якушева и Новака.
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