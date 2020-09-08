«Просто позорище»: Пригожин раскритиковал Пашаева

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Пригожин оценил приговор Ефремову 

РИА Новости 3 часа назад
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Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Пригожин заявил, что ему жаль актера, подчеркнув при этом, что закон един для всех.

"Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении", — сказал продюсер.

Пригожин назвал приговор гуманным и отметил, что он мог быть еще мягче, если бы Ефремова защищал другой адвокат.

"Тот ущерб, который ему нанес адвокат и ту клоунаду и цирк, который он устроил Ефремову, — это просто позорище!" — возмутился Пригожин.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил Михаилу Ефремову восемь лет лишения свободы за пьяную аварию, в которой погиб другой автомобилист.
Резонансное ДТП случилось 8 июня на Садовом кольце в центре столицы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист выехал на своем внедорожнике на встречку и протаранил автомобиль "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице следующим утром.
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Комментарии
Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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