«Просто позорище»: Пригожин раскритиковал Пашаева

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Пригожин заявил, что ему жаль актера, подчеркнув при этом, что закон един для всех.

"Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении", — сказал продюсер.

Пригожин назвал приговор гуманным и отметил, что он мог быть еще мягче, если бы Ефремова защищал другой адвокат.

"Тот ущерб, который ему нанес адвокат и ту клоунаду и цирк, который он устроил Ефремову, — это просто позорище!" — возмутился Пригожин.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил Михаилу Ефремову восемь лет лишения свободы за пьяную аварию, в которой погиб другой автомобилист.