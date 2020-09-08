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Онищенко раскритиковал идею длинных новогодних каникул 

RT на русском 2 часа назад
Онищенко раскритиковал идею длинных новогодних каникул
Фото: RT на русском
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение о недопустимости десятидневных новогодних праздников в нынешних экономических условиях.
Об этом Геннадий Онищенко заявил в беседе с URA.RU.
«Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы ещё 10 дней будем бражничать», — сказал Онищенко.
По его словам, многие хотят работать, а не могут.
Ранее сообщалось, что Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.
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Другое , Геннадий Онищенко , Минтруд , Госдума , РИА Ura.ru
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