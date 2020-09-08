В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым 

"На территории, где происходят различные гуманитарные и экологические катастрофы, миссия ООН пребывает, а на территорию Крыма они, оказывается, прибыть не могут. Могут прибыть, была бы только воля и желание, другое дело, что у них нет ни того ни другого. Есть абсолютная примитивность в ответах, которые они постоянно шлют", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, если бы в ООН были по-настоящему заинтересованы узнать, что происходит в Крыму, то уже бы десятки раз изыскали возможность посетить полуостров.

"Они это не делают, прячась за совершенно формальные причины", — сказал Цеков.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.