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В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым 

РИА Новости 2 часа назад
В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым
Фото: РИА Новости
ООН не пользуется возможностью направить мониторинговую миссию в Крым, прикрываясь формальными причинами, заявил сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину.
"На территории, где происходят различные гуманитарные и экологические катастрофы, миссия ООН пребывает, а на территорию Крыма они, оказывается, прибыть не могут. Могут прибыть, была бы только воля и желание, другое дело, что у них нет ни того ни другого. Есть абсолютная примитивность в ответах, которые они постоянно шлют", — сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, если бы в ООН были по-настоящему заинтересованы узнать, что происходит в Крыму, то уже бы десятки раз изыскали возможность посетить полуостров.
"Они это не делают, прячась за совершенно формальные причины", — сказал Цеков.
Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.
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Другое , Сергей Цеков , Управление ООН по правам человека , Совет Федерации , РИА Новости , Республика Крым
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