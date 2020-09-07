Фото: depositphotos.com Ситуация в России становится непредсказуемой, жители страны должны быть готовы к «черному дню». Об этом заявил экономист Михаил Делягин

По его словам, россияне живут в постоянном напряжении, они должны все время запасаться перед «черным днем». Экономист добавил в эфире радиостанции «Аврора», что в России растет социально-экономическая турбулентность. В результате жителям страны могут рассчитывать только на себя. Элита страны будет заниматься своим спасением сама.

Михаил Делягин добавил: рассчитывать на то, что «черного дня» не произойдет, не стоит. Все указывает на то, что глобальные кланы хотят устроить еще одну мировую жатву, как при развале СССР в 90-е годы. Однако есть одна проблема: все уже разграблено. Поэтому битву за ресурсы придется вести с новыми собственниками.

Ранее «Инвест-Форсайт» сообщал, что экономист Михаил Делягин предсказал мировой голод. По его мнению, миллионы людей могут остаться без денег.