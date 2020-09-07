Кадыров показал кадры со свадьбы племянника. На празднике были вертолет и стрельба 

«Мы сыграли большое свадебное торжество, которое собрало многочисленных гостей со всей республики. Несмотря на плотный рабочий график, я не остался в стороне и лично поздравил молодых с созданием новой семьи», — написал Кадыров под видеозаписью.

Глава Чечни рассказал, что отец Абубакара умер в 2001 году. С тех пор Рамзан Кадыров относился к нему с отцовской заботой. Он подчеркнул, что племянник всегда вызывал только гордость и уважение.