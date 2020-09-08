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Fitch улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году 

Rambler News Service и ещё 8 1 час назад
Fitch улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году
Фото: Прайм
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с 5,8% до 4,9%, говорится в отчете агентства. «Fitch повысило свои прогнозы по российской экономике в 2020 году и теперь ожидает снижения ВВП на 4,9% против -5,8% в предыдущем прогнозе агентства. Восстанавливается потребительский спрос, значительно увеличена бюджетная поддержка, восстановились цены на нефть», — говорится в отчете. По словам аналитиков, в 2020 году вклад в прирост российской экономики внесёт чистый объём торговли, поскольку сокращение импорта превышает падение экспорта, последовавшее за сделкой ОПЕК+ и сокращением добычи нефти. «Государственные антикризисные бюджетные меры составляют примерно 3,5% ВВП и, скорее всего, предотвратят резкое ухудшение ситуации на рынке труда и помогут защитить доходы домохозяйств», — отметили в Fitch. Эксперты отмечают, что к докризисному уровню экономика России вернется не раньше начала 2022 года, так как усиление фискальной и денежно-кредитной политики будет постепенным. При этом торговый баланс, по прогнозам Fitch, в 2021-2022 годах станет отрицательным, поскольку объемы экспорта нефти будут ограничены сделкой ОПЕК +, в то время как укрепление рубля и устойчивый внутренний спрос будут поддерживать рост импорта. Также аналитики ожидают временного ускорения инфляции до 3,9% в конце текущего года. В Fitch отметило, что у ЦБ есть возможности для дальнейшего снижения ставок, чтобы денежно-кредитная политика оставалась адаптивной.
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Комментарии
Другое , ОПЕК , Центральный банк России , Fitch Ratings
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