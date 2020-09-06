Такого никогда не было: Делягин рассказал, какой кризис ждёт россиян

Предстоящий кризис в России будет поистине уникальным, считает известный российский экономист Михаил Делягин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на информационное агентство «Аврора».

По словам эксперта, уже в следующем году россияне могут столкнуться с наложением сразу нескольких серьёзных проблем в одной временной точке. Во-первых, через пару-тройку месяцев запас средств, которые были заложены руководством страны на адресную помощь гражданам и бизнесу, начнёт подходить к своему исчерпанию. О том, что к этому момент в стране как раз должен начаться якобы рост экономики уже начали трубить разного рода либералы из верхнего уровня государственного управления. Это означает, что они рассчитывают на запуск процесса по поступлению налоговых отчислений в обратную сторону – от граждан в казну. Так что уже совсем скоро россиянам не только перестанут давать деньги, но и начнут их отбирать обратно.

Во-вторых, через всё те же несколько месяцев в государственном аппарате могут начать проявлять ещё более отчетливые признака разложения, чем даже те, что мы видели раньше, считает Делягин. К этому моменту, как полагает эксперт, чиновники на местах могут окончательно отказаться выполнять свои прямые обязанности, тем самым фактически пуская систему управления на самотёк. Мы уже видели, как это бывает на многочисленных примерах, когда ситуация в том или ином регионе начинает выходить из-под контроля вплоть до того момента, как в её купирование не начинают вмешиваться федеральные власти в режиме прямого ручного управления. Эта тенденция будет становиться всё более актуальной.

Ну, и, наконец, в-третьих, международное давление на Россию, в том числе и санкционное, может достигнуть своего апогея примерно в тот же период – начале следующего года. Оно может быть связано в первую очередь с тем, что в США появится новый президент, который примется вводить ещё более жёсткие ограничения, чем его предшественники. Так что при совпадении всех этих факторов, Россию ждёт кризис, которого ещё не было в нашей истории. Подготовиться к такому уровню проблем обычному россиянину будет очень сложно, отмечает Делягин.